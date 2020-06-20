Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bayern Münih'in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ligde tek hedefi kalan RB Leipzig ve Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefinde olan iki takım bu akşam kozlarını paylaşacak. Peki, RB Leipzig-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?