20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

Bundesliga'nın 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi ile Augsburg arasında oynanacak. Maç öncesi sporseverler maçın ne zaman, nerede oynanacağını ve maçın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyorlar. Peki, Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 32. haftasını 29 puanla kapatan Düsseldorf, 35 puanlı rakibi Augsbur'u evinde konuk ediyor. Karşılaşmanın önemi için oldukça büyük. Ligde kalmak için mücadele verecek olan Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcumuz 'ın da ilk 11 başlaması bekleniyor.

FORTUNA DÜSSELDORF-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fortuna Düsseldorf-Augsburg maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.

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