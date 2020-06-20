20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Espanyol-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.06.2020

İspanya 'nın 30. haftasında evinde 'yi ağırlıyor. Espanyol küme düşme hattında bulunuyor. Orta sıralarda yer alan Levante'yi yenerek La Liga'da kalmanın hesaplarını yapıyor. Maç öncesi futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Espanyol-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve yeniden başlayan 'da 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Küme düşme hattında bulunan ve ligde kalmanın hesaplarını yapan evinde orta sıralarda yer alan 'yi ağırlıyor. Espanyol'da Sébastien Corchia sakatlığı sebebiyle Levante karşısında forma giyemeyecek. Bernardo Espinosa'nın da kırmızı kart cezası bulunuyor. Levante'de ise İvan Lopes sakat, Ruben kırmızı kart cezalısı durumda.

ESPANYOL-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Levante maçı bugün saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Watford-Liecester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Watford-Liecester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Statlara seyirci alımı başlıyor! Tarihi... Statlara seyirci alımı başlıyor! Tarihi...
Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör