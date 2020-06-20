20 Haziran 2020, Cumartesi
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Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig’in 30. hafta maçında Brighton, evinde Arsenal ile ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta yeniden başlayan Premier Lig’de heyecan devam ediyor! Maçı izlemek isteyenler tüm detayları araştırıyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bu sezon istenilen porformansı sergileyemeyen Arsenal, Brighton'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Manchester City ile karşılaşan Arsenal, 3-0 gibi net bir skor ile mağlup oldu. Hala Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şansı süren Arsenal, bugün kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Arsenal'de birçok eksik bulunuyor. Bu karşılaşmada Granit Xhaka, Calum Chambers, Cédric Soares, Pablo Marí ve kırmızı kart cezalısı David Luiz yer alamayacak. Brighton'da ise José Izquierdo forma giyemeyecek.
BRIGHTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brighton - Arsenal maçı bugün saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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