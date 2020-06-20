20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brighton - Arsenal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

İngiltere ’in 30. hafta maçında , evinde ile ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta yeniden başlayan Premier Lig’de heyecan devam ediyor! Maçı izlemek isteyenler tüm detayları araştırıyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bu sezon istenilen porformansı sergileyemeyen , 'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Manchester City ile karşılaşan Arsenal, 3-0 gibi net bir skor ile mağlup oldu. Hala Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şansı süren Arsenal, bugün kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Arsenal'de birçok eksik bulunuyor. Bu karşılaşmada Granit Xhaka, Calum Chambers, Cédric Soares, Pablo Marí ve kırmızı kart cezalısı yer alamayacak. Brighton'da ise José Izquierdo forma giyemeyecek.

BRIGHTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Arsenal maçı bugün saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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