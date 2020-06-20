Bayern Münih-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih sahasında Freiburg'u ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları arama motorları ve sosyal medya üzerinden araştırıyor. Freiburg 45 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Peki, Bayern Münih-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden dünya devi Bayern Münih, Bundesliga'nın 33'üncü haftasında Freiburg'u konuk edecek. Bavyera ekibi; üst üste 8'inci, toplamdaysa 30'uncu kez şampiyon olmanın gururuyla sahaya çıkacak. Maç öncesi Bayern Teknik Direktörü Hansi Flick'in sahaya çıkaracağı 11 merakla bekleniyor.
LEWANDOWSKI GOL OLDU YAĞDI
Bundesliga'da attığı 31 golle altın ayakkabı yarışının zirvesinde yer alan Robert Lewandowski hayranlık uyandırdı. Diğer yandan Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşımak isteyen Freiburg ise Münih deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Freiburg'da Nils Petersen attığı 11 golle en dikkat çeken futbolcu.
BAYERN MÜNIH-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ev sahibi ekipte cezalı Davies'in yanı sıra sakatları bulunan Alaba ve Tolisso karşılaşmada forma giyemeyecek.
Konuk ekipteki tek eksik ise Gulde.
Bayern Münih: Neuer, Odriozola, Pavard, Boateng, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller, Cuisance, Coman, Lewandowski
Freiburg: Schwolow, Schmid, Lienhart, Schlotterbeck, Günter, Kwon, Haberer, Höfler, Grifo, Waldschmidt, Höler
BAYERN MÜNIH-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak olan maç saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı