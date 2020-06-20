20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bayern Münih-Freiburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'da şampiyonluğunu ilan eden sahasında 'u ağırlıyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları arama motorları ve sosyal medya üzerinden araştırıyor. Freiburg 45 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Peki, Bayern Münih-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden dünya devi , 'nın 33'üncü haftasında 'u konuk edecek. Bavyera ekibi; üst üste 8'inci, toplamdaysa 30'uncu kez şampiyon olmanın gururuyla sahaya çıkacak. Maç öncesi Bayern Teknik Direktörü Hansi Flick'in sahaya çıkaracağı 11 merakla bekleniyor.

LEWANDOWSKI GOL OLDU YAĞDI

Bundesliga'da attığı 31 golle altın ayakkabı yarışının zirvesinde yer alan hayranlık uyandırdı. Diğer yandan Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşımak isteyen Freiburg ise Münih deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Freiburg'da Nils Petersen attığı 11 golle en dikkat çeken futbolcu.

BAYERN MÜNIH-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibi ekipte cezalı Davies'in yanı sıra sakatları bulunan Alaba ve Tolisso karşılaşmada forma giyemeyecek.

Konuk ekipteki tek eksik ise Gulde.

Bayern Münih: Neuer, Odriozola, Pavard, Boateng, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller, Cuisance, Coman, Lewandowski

Freiburg: Schwolow, Schmid, Lienhart, Schlotterbeck, Günter, Kwon, Haberer, Höfler, Grifo, Waldschmidt, Höler

BAYERN MÜNIH-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak olan maç saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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