19 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan İngiltere 'de heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak dev maçta , 'a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mücadele eden Manchester United, bu akşam kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ve tekrar başlayan İngiltere 'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak maç iki takım için de oldukça kritik. Bu maç öncesinde 41 puanı bulunan Tottenham sekizinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Manchester United ise 5. sırada yer alıyor.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - Manchester United maçı saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ev sahibinde Japhet Tanganga'nın sakatlığı bulunuyor. Davinson Sanchez ve Giovani Lo Celso'nun durumu henüz belirsiz. Dele Alli ise şubat ayında salgın esnasında bir Asyalı adamla dalga geçen videosu nedeniyle 1 maç ceza aldığı için Manchester United'a karşı forma giyemeyecek. Manchester United'da ise herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Ben Davies, Dier, Moussa Sissoko, Bergwijn, Lamela, Heung-Min Son, Harry Kane

Manchester United : David de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Daniel James, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

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