17 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Arsenal | CANLI

Manchester City - Arsenal | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 Giriş Tarihi: 17.06.2020

'in 28. haftasında 'nda 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına Aspor.com.tr'den anbean talip edebilirsiniz...

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonluk şansını zora sıkan , 28. haftada 'nda 'ı konuk ediyor.

CANLI SKOR

MANCHESTER CITY 2-0 ARSENAL

45+2' Sterling

51' Bruyne (p)

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, , De Bruyne, , Mahrez, Sterling, Jesus.

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Mari, Tierney, Xhaka, Guendouzi, Willock, Aubameyang, Nketiah, Saka.

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