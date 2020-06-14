Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde Schalke 04 evinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Ligin formda ekibi Bayer Leverkusen, karşılaşmayı kazanarak Avrupa şansını devam ettirmek ve riske atmamak istiyor. Schalke 04 ise 12 maçtır galibiyet kazanamıyor. Schalke, bu maçı kazanarak bu kötü seriyi durdurmak istiyor. Peki, Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
11 maçtır Bundesliga'da kazanamayan Schalke 04, geçtiğimiz hafta Union Berlin deplasmanından 1 puanla dönerek Schalke, Bundesliga'da salgın dönüşü ilk puanını kazandı. Galibiyetsiz serisi de 12 maça yükseldi. Omar Mascarell, Suat Serdar, Guido Burgstaller, Salif Sane ve Amine Harit gibi önemli futbolcular sezonu kapattı. Matija Nastasic ve Jean-Clair Todibo da bu maçta oynayamayacak. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın bu maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Formda Leverkusen ise son 3 deplasman mücadelesini de kazandı.
SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Schalke 04: Nübel, Todibo, Kabak, Nastasic, Oczipka, Schöpf, McKennie, Kenny, Caligiuri, Matondo, Raman
Bayer Leverkusen: Hrádecky, Sinkgraven, Bender, Tapsoba, Weiser, Baumgartlinger, Aránguiz, Amiri, Diaby, Havertz, Alario
SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya Bundesliga'nın 12 haftasında oynanacak olan Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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