14 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde 04 evinde 'i ağırlıyor. Ligin formda ekibi Bayer Leverkusen, karşılaşmayı kazanarak Avrupa şansını devam ettirmek ve riske atmamak istiyor. Schalke 04 ise 12 maçtır galibiyet kazanamıyor. Schalke, bu maçı kazanarak bu kötü seriyi durdurmak istiyor. Peki, Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

11 maçtır Bundesliga'da kazanamayan 04, geçtiğimiz hafta Union Berlin deplasmanından 1 puanla dönerek Schalke, Bundesliga'da salgın dönüşü ilk puanını kazandı. Galibiyetsiz serisi de 12 maça yükseldi. Omar Mascarell, Suat Serdar, Guido Burgstaller, Salif Sane ve Amine Harit gibi önemli futbolcular sezonu kapattı. Matija Nastasic ve Jean-Clair Todibo da bu maçta oynayamayacak. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın bu maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Formda Leverkusen ise son 3 deplasman mücadelesini de kazandı.

SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Schalke 04: Nübel, Todibo, Kabak, Nastasic, Oczipka, Schöpf, McKennie, Kenny, Caligiuri, Matondo, Raman

Bayer Leverkusen: Hrádecky, Sinkgraven, Bender, Tapsoba, Weiser, Baumgartlinger, Aránguiz, Amiri, Diaby, Havertz, Alario

SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'nın 12 haftasında oynanacak olan Schalke 04- maçı bu akşam saat 19:00'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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