Schalke 04 - Bayer Leverkusen | CANLI

Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde Schalke 04 evinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Ligin formda ekibi Bayer Leverkusen, karşılaşmayı kazanarak Avrupa şansını devam ettirmek ve riske atmamak istiyor. Schalke 04 ise 12 maçtır galibiyet kazanamıyor. Schalke, bu maçı kazanarak bu kötü seriyi durdurmak istiyor. Schalke 04- Bayer Leverkusen maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

11 maçtır Bundesliga'da kazanamayan Schalke 04, geçtiğimiz hafta Union Berlin deplasmanından 1 puanla dönerek Schalke, Bundesliga'da salgın dönüşü ilk puanını kazandı. Galibiyetsiz serisi de 12 maça yükseldi. Omar Mascarell, Suat Serdar, Guido Burgstaller, Salif Sane ve Amine Harit gibi önemli futbolcular sezonu kapattı. Matija Nastasic ve Jean-Clair Todibo da bu maçta oynayamıyor.

SCHALKE 04'ÜN İLK 11'İNDE 3 TÜRK

Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen ile karşılaşan Schalke 04'te Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan ilk 11'de başladı. Konuk takımda ise Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay ilk 11'de yer alıyor.





SCHALKE 04-BAYER LEVERKUSEN MAÇI İlk 11'LERİ

Schalke 04: Nübel, Kenny, Ozan Kabak, Oczipka, Miranda, McKennie, Boujellab, Caligiuri, Can Bozdoğan, Schöpf, Ahmed Kutucu

Bayer Leverkusen: Hrádecký, Weiser, Tapsoba, Sven Bender, Wendell, Aránguiz, Kerem Demirbay, Amiri, Kai Havertz, Moussa Diaby, Lucas Alario

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında oynanan Schalke 04-Bayer Leverkusen maçı saat 19:00'da başladı S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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