La Liga, corona virüsü salgını sebebiyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Şampiyonluk yarışındaki Real Madrid, düşme hattında olan Eibar'ı konuk ediyor. Peki, Real Madrid-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, Eibar'ı konuk ediyor. Bakıma alınan Santiago Bernabeu Stadı yerine antrenman tesislerindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacak olan mücadele 20:30'da başlayacak. Lider Barcelona'nın maç eksiği ile 5 puan gerisinde bulunan Real Madrid 56 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Eibar ise 27 puana sahip. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-0 Real Madrid üstünlüğüyle sona ermişti. Real Madrid'de Luka Modric forma giyemeyecek. Eibarda ise kırmızı kart cezalısı Gonzalo Escalante'nin yanı sıra sakatlığı devam eden Ivan Ramis oynayamayacak.

REAL MADRİD-EİBAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Isco, Hazard, Benzema

Eibar : Dmitrovic, Arbilla, Oliveira, Bigas, Cote, Leon, Diop, Cristoforo, Orellana, Enrich, Charles

REAL MADRİD-EİBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Eibar maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

MAÇTAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, Eibar'ı konuk ettiği 11 La Liga maçının dokuzundan galibiyetle ayrıldı (1B 1M).

La Liga'da çıktığı son iki deplasman maçını kaybeden Eibar, Kasım 2017'den bu yana üç maçlık seri yaşamıyor.

La Liga'da kullandığı son 16 penaltıyı gol yapan ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Real Madrid, Mayıs 2018'deki Sevilla maçından bu yana penaltı kaçırmıyor.

Real Madrid forveti Karim Benzema, Eibar'a karşı forma giydiği son iki La Liga maçında ikişer gol kaydetti.

Fabian Orellana, Eibar'ın deplasmanda attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

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