Mainz 05-Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Mainz 05 sahasında Augsburg'u ağırlıyor. Düşme hattını büyük oranda etkileyen Mainz 05-Augsburg maçının tüm detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Mainz 05-Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da düşme hattından kurtulmak için oldukça önemli bir karşılaşma olan Mainz 05-Augsburg maçı sporseverler tarafından araştırılıyor. Mainz 05, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Augsburg, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mainz 05-Augsburg mücadelesi bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Mainz 05: Müller, Baku, Juste, Niakhaté, Brosinski, Öztunali, Kunde, Latza, Awoniyi, Quaison, Mateta
Augsburg: Luthe, Max, Uduokhai, Jedvaj, Framberger, Khedira, Gruezo, Vargas, Löwen, Richter, Niederlechner
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde kazandı. Augsburg, son 7 dış sahadaki maçının 6 tanesinde kaybetti.
Augsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde gol atamadı.
Mainz, Augsburg ile oynadığı son 4 maçında 2.5'ten fazla gol oldu.
Augsburg, son 8 dış sahadaki maçının 7 tanesinde en az 2 gol yedi.
Mainz, Augsburg ile oynadığı iç sahadaki son 7 maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı.
Mainz, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Augsburg, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu.
Augsburg, Mainz ile oynadığı son 6 maçının 5 tanesinde en az 2 gol attı.
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