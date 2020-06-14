Mainz 05-Augsburg | CANLI

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Mainz 05 sahasında Augsburg'u ağırlıyor. Düşme hattını ilgilendiren dev karşılaşma başladı. Karşılaşmanın tüm detayları aspor.com.tr'de...

Almanya Bundesliga düşme hattını yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma sahne alıyor. Mainz 05 sahasında Augsburg'u ağırlıyor. Mainz 05 geride kalan 30 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı ve 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Augsburg ise, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle aldı ve 14. sırada kendine yer buldu.

MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI İLK 11'LER

Mainz 05: Müller; Mwene, St. Juste, Niakhaté, Brosinski; Barreiro, Quaison, Latza; Öztunali, Mateta, Awoniyi.

Augsburg: Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Richter, Gruezo; Sarenren Bazee, Niederlechner, Vargas.

MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mainz 05-Augsburg mücadelesi saat 16:30'da başladı ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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