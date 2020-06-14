Mainz 05 0-1 Augsburg | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Mainz 05 sahasında Augsburg'u ağırladı. Mücadeleyi misafir ekip 1-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.
Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz 05 evinde Augsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Niederlechner'in 1. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Mainz 31 puanda kalırken, Augsburg ise puanını 35'e yükseltti.
Gelecek hafta Mainz 05, Borussia Dortmund deplasmanına çıkacak. Augsburg ise sahasında Hoffenheim'i ağırlayacak.
MAINZ 05-AUGSBURG MAÇI İLK 11'LER
Mainz 05: Müller; Mwene, St. Juste, Niakhaté, Brosinski; Barreiro, Quaison, Latza; Öztunali, Mateta, Awoniyi.
Augsburg: Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Richter, Gruezo; Sarenren Bazee, Niederlechner, Vargas.
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