13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolfsburg-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'nın 31. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. evinde Freiburg'u arıyor. Wolfsburg, Bundesliga'nın 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'i 1-0 mağlup ederek Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü. Bu hafta amaç 3 puan alarak iddiayı güçlendirmek. Peki, Wolfsburg-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çok kritik bir 3 puan alan bu hafta Freiburg'u konuk ediyor. Ligde 6. sırada yer alan Wolfsburg 31. hafta mücadelesinde yakın takibinde bulunan Freiburg'u ağırlıyor. Freiburg ile Wolfsburg arasında 4 puan bulunuyor. Kazanan takım oldukça büyük bir avantaj elde edecek.

WOLFSBURG-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg-Freiburg maçı bugün 16:30'da oynanacak. Maçı yayınlayan bir TV kanalı bulunmuyor.

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