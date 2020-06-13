13 Haziran 2020, Cumartesi
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Wolfsburg-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Wolfsburg evinde Freiburg'u arıyor. Wolfsburg, Bundesliga'nın 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Werder Bremen'i 1-0 mağlup ederek Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü. Bu hafta amaç 3 puan alarak iddiayı güçlendirmek. Peki, Wolfsburg-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çok kritik bir 3 puan alan Wolfsburg bu hafta Freiburg'u konuk ediyor. Ligde 6. sırada yer alan Wolfsburg 31. hafta mücadelesinde yakın takibinde bulunan Freiburg'u ağırlıyor. Freiburg ile Wolfsburg arasında 4 puan bulunuyor. Kazanan takım oldukça büyük bir avantaj elde edecek.
WOLFSBURG-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg-Freiburg maçı bugün 16:30'da oynanacak. Maçı yayınlayan bir TV kanalı bulunmuyor.
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