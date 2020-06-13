13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paderborn-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paderborn-Werder Bremen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

'da düşme hattı alev aldı. Bugün oynanacak olan - mücadelesi iki takım içinde ya tamam ya devam mücadelesi olacak. Maç öncesi sporseverler detayları araştırmaya başladı. Peki, Paderborn-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya'da corona virüsü salgını sebebiyle Bundesliga ertelenmiş, ardından seyircisiz ve önlemler alınarak tekrar başlamıştı. ve bu süreçten sonra oldukça formsuz döndüler. İki takım için tek bir amaç var oda ligde kalmak. 25 puanla 17. sırada bulunan Werder Bremen, 20 puanla son sırada bulunan Paderborn'a konuk oluyor.

PADERBORN-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paderbor'un evinde Werder Bremen'i ağırlayacağı maç 16:30'da oynanacak. Karşılaşmayı yayınlayan bir TV kanalı mevcut değil.

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