Almanya Bundesliga'da düşme hattı alev aldı. Bugün oynanacak olan Paderborn-Werder Bremen mücadelesi iki takım içinde ya tamam ya devam mücadelesi olacak. Maç öncesi sporseverler detayları araştırmaya başladı. Peki, Paderborn-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya'da corona virüsü salgını sebebiyle Bundesliga ertelenmiş, ardından seyircisiz ve önlemler alınarak tekrar başlamıştı. Paderborn ve Werder Bremen bu süreçten sonra oldukça formsuz döndüler. İki takım için tek bir amaç var oda ligde kalmak. 25 puanla 17. sırada bulunan Werder Bremen, 20 puanla son sırada bulunan Paderborn'a konuk oluyor.

PADERBORN-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paderbor'un evinde Werder Bremen'i ağırlayacağı maç 16:30'da oynanacak. Karşılaşmayı yayınlayan bir TV kanalı mevcut değil.

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