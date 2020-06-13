13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını özellikle İspanya'da binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Corona virüsü salgını sonrası ertelenen tekrar başladı. Seyircisiz olarak oynanan maçlarda ekstra corona virüsü önlemleri alınıyor. La Liga'da haftanın en önemli karşılaşmalarından birinde , deplasmanına çıkacak. Peki, Mallorca-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da 28. hafta başladı. Lig lideri , Iberostar Estadi'de ligin son sıralarındaki 'ya konuk oluyor. 58 puana sahip Katalan ekibi, en yakın rakibi Real Madrid'in iki puan önünde lider konumda. 18. sıradaki Mallorca'nın ise 25 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona 5-2 kazanmıştı. Barcelona'da cezalı Lenglet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Todibo, Dembele ve Coutinho karşılaşmada oynayamayacak. Mallorca'da ise Agbenyenu ve Koutris'in sakatlıkları bulunuyor.

MALLORCA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mallorca: Reina, Sastre, Pozo, Sedlar, Raillo, Valjent, Mohammed, Rodriguez, Kubo, Budimir, Hernandez

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Messi, Griezmann, Braithwaite

MALLORCA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Barcelona maçı bu akşam 23:00'da Smartspor'da canlı yayınlanacak.

MAÇTAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Barcelona ile oynadığı son dokuz maçı kazanamayan Mallorca (1B 8M), kaybettiği son altı karşılaşmada ortalama 4 gol yedi.

Bu sezon deplasmanda beş yenilgi alan Barcelona, altı maç kaybettiği 2007/08'den bu yana en kötü performansını sergiliyor.

Barcelona, La Liga'da çıktığı son beş deplasman maçında ikişer gol yedi.

Mallorca forması giyen Takefusa Kubo, La Liga'da çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

Barcelona'nın yıldızı , Mallorca'ya karşı forma giydiği son altı La Liga maçında da gol atmayı başardı (toplam 11 gol)

Leganes-Valladolid maçı hangi kanalda? Saat kaçta? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Napoli-İnter maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Napoli-İnter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Leganes-Valladolid maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Leganes-Valladolid maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Bayern Münih-Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bayern Münih-Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör