13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln 1-2 Union Berlin | MAÇ SONUCU

Union Berlin nefes aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'da , 31. haftada konuk olduğu 'ü  mağlup ederek kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Friedrich ve Gentner atarken, milli futbolcu  63 dakika sahada kaldı.

'nın 31. haftasında 'e konuk olan , rakibini 'lik skorla mağlup etti.

Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 39'da Marvin Friedrich ile 67'de Christian Gentner kaydetti. Ev sahibinin tek golü uzatma anlarında Jhon Cordoba'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Union Berlin puanını 35'e çıkarırken, Köln ise 35 puanda kaldı.

Union Berlin'de maça 11'de başlayan milli futbolcu 63 dakika sahada kaldı.

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