13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'nın 31. haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'u ağırlıyor. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Hertha Berlin-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'da heyecan, 31. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın zevkli mücadelelerinden biri daha ekranlara gelecek. Ligde orta sıralarda bulunan iki ekip ile Eintrach Frankfurt Olimpiyat Stadı'nda kıyasıya bir mücadeleye çıkacak.

Hertha Berlin, yeni teknik direktörü Bruno Labbadia yönetiminde salgın sonrasındaki dönemde iyi sonuçlar alarak dikkat çekti. Salgın sonrasında 5 maça çıkan başkent temsilcisi, 10 puan toplayarak alt sıralardan uzaklaştı. Eintrach Frankfurt ise salgın sonrasında oynadığı maçlarda istikrarsız sonuçlara imza attı.

HERTHA BERLIN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Eintrach Frankfurt maçı, saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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