Bundesliga'nın 30. haftasında heyecan devam ediyor. Fortuna Düsseldorf sahasında ligin en güçlü ekiplerinden Dortmund'u ağırlıyor. Hedefleri olan iki takımının karşılaşması öncesi futbolseverler arama motorlarında maçla ilgili detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 31. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Borussia Dortmund'un 63, Fortuna Düsseldorf'un ise 28 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund 5-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Barkok, Fink ve Steffen'in yanı sıra cezalı Bodzek karşılaşmada forma giyemeyecek. Dortmund ise Dahoud ve Zagadou'dan yoksun bir şekilde sahaya çıkacak. Reus ve Schulz'un ise durumları netlik kazanmadı.

FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Kaan Ayhan, Jörgensen, Suttner, Zimmermann, Stöger, Sobottka, Berisha, Thommy, Kenan Karaman, Hennings

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland

FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçı bugün saat 16:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Borussia Dortmund ile oynadığı son altı resmi maçın birini kazanabilen Düsseldorf (2B 3M), tek galibiyetini geçen sezon sahasında aldı (2-1).

Bundesliga'da oynadığı son dört iç saha maçını kaybetmeyen Düsseldorf (1G 3B), daha uzun bir seriyi en son 1996'da yakalamıştı (5 maç).

Bu sezon Bundesliga'da skor avantajını yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Düsseldorf (24).

Bu sezon Bundesliga'da kalesini en fazla maçta gole kapatan iki ekipten biri Borussia Dortmund (13; Bayern Münih ile birlikte).

Dortmund, Bundesliga'da oynadığı son altı dış saha maçında en az ikişer gol attı (toplam 20 gol).

Bundesliga tarihinde Fortuna Düsseldorf'un Borussia Dortmund'dan daha fazla mağlup ettiği bir takım yer almıyor (15; Stuttgart, Werder Bremen & Mönchengladbach ile birlikte).

Borussia Dortmund, 2011/12'nin (35) ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 13 maç itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor (33).

Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçın sekizini kazanan Dortmund (1M), tek mağlubiyetini Bayern Münih'ten aldı (0-1).

Düsseldorf'un bu sezon Bundesliga'da attığı 30 golün yirmisini Rouwen Hennings (14) ve Kenan Karaman (6) kaydetti.

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