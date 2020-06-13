13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund | CANLI

Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında ligin en güçlü ekiplerinden Dortmund'u ağırlıyor. Fortuna Düsseldorf- maçına dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Bundesliga'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Borussia Dortmund'un 63, Fortuna Düsseldorf'un ise 28 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund 5-0'lık skorla kazandı.

FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LER

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, , Stöger, Giebelmann, Zimmermann, Suttner, Sobottka, Thommy, , Berisha.

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Piszczek, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Brandt, Sancho, Hazard.

KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN:

EV SAHİBİ EKİPTE MİLLİLERİMİZ İLK 11'DE

Fortuna Düsseldorf'ta kariyerlerini sürdüren Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Borussia Dortmund karşısında ilk 11'de yer alıyor.

FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçı saat 16:30'da başladı ve karşılaşma S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

16.30'DAKİ DİĞER KARŞILAŞMALAR

FC Köln 0-0 Union Berlin
Hertha Berlin 0-0 Eintracht Frankfurt
Paderborn 0-0 Werder Bremen
Wolfsburg 1-0 Freiburg

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