Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund | CANLI
Bundesliga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Fortuna Düsseldorf sahasında ligin en güçlü ekiplerinden Dortmund'u ağırlıyor. Fortuna Düsseldorf-Borussia Dortmund maçına dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...
Bundesliga'nın 31. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Borussia Dortmund'un 63, Fortuna Düsseldorf'un ise 28 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund 5-0'lık skorla kazandı.
FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LER
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Stöger, Giebelmann, Zimmermann, Suttner, Sobottka, Thommy, Kenan Karaman, Berisha.
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Piszczek, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Brandt, Sancho, Hazard.
KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN:
EV SAHİBİ EKİPTE MİLLİLERİMİZ İLK 11'DE
Fortuna Düsseldorf'ta kariyerlerini sürdüren Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Borussia Dortmund karşısında ilk 11'de yer alıyor.
FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund maçı saat 16:30'da başladı ve karşılaşma S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
16.30'DAKİ DİĞER KARŞILAŞMALAR
FC Köln 0-0 Union Berlin
Hertha Berlin 0-0 Eintracht Frankfurt
Paderborn 0-0 Werder Bremen
Wolfsburg 1-0 Freiburg
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