13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol-Alaves maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası bu hafta oynanmaya başlayan 'da günün ilk maçında sahasında 'i konuk ediyor. Ligde son sırada bulunan Espanyol 3 puanın peşinde. Bu heyecan dolu maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü sonrası geri dönen ligler arasında yer alan 'nın 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan ile Alavez'in mücadelesi merakla bekleniyor. Espanyol bu sezon oldukça formsuz. Ligin son sırasında yer alan La Liga'nın köklü ekibi çıkış yolu arıyor. 27 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Espanyol'un 8 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunuyor. Espanyol'a göre daha derli toplu bir takım olan ise düşme korkusundan uzakta oldukça rahat bir karşılaşmaya çıkacak. Alaves ise 27 maçta 8 galibiyet 8 beraberlik 11 yenilgilik performans gösterdi.

ESPANYOL-ALAVES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 28. haftasında oynanacak olan Espanyol-Alaves mücadelesi saat 15:00'da Sporsmart kanalından canlı yayınlanacak.

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