Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası bu hafta oynanmaya başlayan La liga'da günün ilk maçında Espanyol sahasında Alaves'i konuk ediyor. Ligde son sırada bulunan Espanyol 3 puanın peşinde. Bu heyecan dolu maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Espanyol-Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü sonrası geri dönen ligler arasında yer alan La Liga'nın 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan Espanyol ile Alavez'in mücadelesi merakla bekleniyor. Espanyol bu sezon oldukça formsuz. Ligin son sırasında yer alan La Liga'nın köklü ekibi çıkış yolu arıyor. 27 maçta sadece 4 galibiyet alabilen Espanyol'un 8 beraberlik ve 15 yenilgisi bulunuyor. Espanyol'a göre daha derli toplu bir takım olan Alaves ise düşme korkusundan uzakta oldukça rahat bir karşılaşmaya çıkacak. Alaves ise 27 maçta 8 galibiyet 8 beraberlik 11 yenilgilik performans gösterdi.

ESPANYOL-ALAVES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 28. haftasında oynanacak olan Espanyol-Alaves mücadelesi saat 15:00'da Sporsmart kanalından canlı yayınlanacak.

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