13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach l CANLI

Bayern Münih-B. Mönchengladbach l CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'nın 31'inci haftasında  sahasında  ile karşı karşıya geliyor. Lider Hansi Flick'in öğrencileri zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını yeniden 7'ye çıkarmak istiyor.

'nın 31'inci haftasında lider sahasında B.Mönchengladbach'ı konuk ediyor.

Allianz Arena'da oynanan zorlu karşılaşmayı Felix Zwayer yönetiyor.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boanteng, Alaba, Cuisance, Goretzka, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Zirkzee, Perisic

B.Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Bensebaini, Lainer, Hofmann, Kramer, Stindl, Neuhaus, Herrmann, Thuram

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