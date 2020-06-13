Bayern Münih 2-1 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 26. dakikada Zirkzee ve 86. dakikada Goretzka'dan gelirken, konuk takımın tek golü 37. dakikada Pavard (k.k.) kaydetti.

Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 26. dakikada Joshua Zirkzee ve 86. dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kalan en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile olan 7 puanlık farkı korudu. Konuk takımın tek golü ise Benjamin Pavard'dan geldi.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 73'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Borussia Mönchengladbach ise 56 puanla 4. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, 16 Haziran Salı günü TSİ 21.30'da Werder Bremen'e konuk olacak. Alman devi, bu mücadeleden galibiyetle ayrılması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Borussia Mönchengladbach ise aynı gün TSİ 19.30'da Wolfsburg'u ağırlayacak.

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