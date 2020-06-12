12 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Juventus-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

salgını sebebiyle tüm dünyada spor organizasyonları durma noktasına geldi. Birçok lig ve kupa ertelendi. Ligler teker teker başlıyor. İtalya salgını en ağır yaşayan ülkeler arasında. Ülkede maçları oldukça özlenmiş durumda. Bu akşam dev bir maç futbolseverleri bekliyor. 'nda ile Milan karşı karşıya geliyor. Dev maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Juventus-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

sonrası futbola dönüş dünyada sırasıyla başlıyor. İtalya'nın iki köklü kulüpleri ve Milan, bu akşam dev bir maça çıkacaklar. yarı final mücadelesinde Juventus, Milan'ı ağırlıyor. İlk maçı 1-1'lik bir skorla tamamlayan Juventus ve Milan, ikinci karşılaşmada birbirlerine üstünlük kurabilmek için tüm kozlarını sahaya yansıtacak.

JUVENTUS MILAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan'ı konuk edecek. 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

MERİH DEMİRAL MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

A milli futbolcularımızdan Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yer alamayacak. ise teknik direktör Stefano Pioli'nin görev vermesi hâlinde sahada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paqueta, Calhanoglu; Rebic.

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