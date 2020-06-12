Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada spor organizasyonları durma noktasına geldi. Birçok lig ve kupa ertelendi. Ligler teker teker başlıyor. İtalya salgını en ağır yaşayan ülkeler arasında. Ülkede futbol maçları oldukça özlenmiş durumda. Bu akşam dev bir maç futbolseverleri bekliyor. İtalya Kupası'nda Juventus ile Milan karşı karşıya geliyor. Dev maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Juventus-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü sonrası futbola dönüş dünyada sırasıyla başlıyor. İtalya'nın iki köklü kulüpleri Juventus ve Milan, bu akşam dev bir maça çıkacaklar. İtalya Kupası yarı final mücadelesinde Juventus, Milan'ı ağırlıyor. İlk maçı 1-1'lik bir skorla tamamlayan Juventus ve Milan, ikinci karşılaşmada birbirlerine üstünlük kurabilmek için tüm kozlarını sahaya yansıtacak.

JUVENTUS MILAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan'ı konuk edecek. 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

MERİH DEMİRAL MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

A milli futbolcularımızdan Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada yer alamayacak. Hakan Çalhanoğlu ise teknik direktör Stefano Pioli'nin görev vermesi hâlinde sahada olacak.



MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paqueta, Calhanoglu; Rebic.

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