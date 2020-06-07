Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Werder Bremen Wolfsburg muhtemel 11'ler...

Bundesliga'nın 30. haftasında 7 Haziran Pazar günü 3 maç oynanacak. Günün ilk maçında Werder Bremen sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen maçların ardından oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ev sahibi takım, rakibini mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Son olarak sahasında Eintracht Frankfurt'a mağlup olan Wolfsburg ise karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak yeni bir galibiyet serisi başlatma peşinde. Peki Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Bundesliga'da 30. hafta heyecanı pazar günü oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk maçındaysa Werder Bremen ile Wolfsburg, Weserstadion'da kozlarını paylaşacak. Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen küme düşme hattından kurtulmak, Wolfsburg ise UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ne katılmak adına 3 puan için sahaya çıkacak. İşte Werder Bremen - Wolfsburg maçı hakkında tüm bilgiler...

WERDER BREMEN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 30. haftasında oynanacak Werder Bremen - Wolfsburg maçı 7 Haziran Pazar TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

WERDER BREMEN - WOLFSBURG İLK 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Moisander, Selassie, Friedl, Vogt, Klassen, Eggestein, Osako, Selke, Bartels

Wolfsburg: Casteels, Roussillon, Mbbabu, Pongracic, Brooks, Brekalo, Steffen, Schlager, Arnold, Joao Victor, Weghorst

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Wolfsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçını kaybetmeyen Werder Bremen (6G 2B), rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.



Wolfsburg'un Bundesliga tarihinde filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Werder Bremen (45 maçta 78 gol).



Wolfsburg'u konuk ettiği son dört Bundesliga maçını kazanan Werder Bremen, son mağlubiyetini Mart 2015'te aldı (3-5).



Bundesliga'da 12 maçtır kazanamayan Werder Bremen (3B 9M), en üst lig seviyesindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.



Son Bundesliga maçını 3-0 kaybeden Werder Bremen, daha önce 342 dakika boyunca kalesini gole kapamıştı.



Werder Bremen, son 16 Bundesliga maçının sadece birinde rakip fileleri birden fazla kez havalandırabildi (2-2 vs Hertha Berlin).



Deplasmanda oynadığı son beş Bundesliga maçının dördünü kazanan Wolfsburg (1B), bu karşılaşmalarda ortalama üç gol kaydetti.



Son beş Bundesliga deplasmanında en az ikişer gol atan Wolfsburg, lig tarihinde altı maçlık bir seri yakalayamadı.



Bundesliga'nın ikinci yarısında en fazla kafa golü atan takım olan Wolfsburg (10), bu gollerin beşini lige verilen aradan sonra kaydetti.



Wolfsburg forması giyen Maximilian Arnold, Bundesliga kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu oynuyor (4 gol & 8 asist).

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