Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın formda ekiplerinden Dortmund sahasında Hertha Berlin'i ağırlıyor. Dortmund maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi hedefinde devam etmek istiyor. Futbolseverler maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk ediyor. Borussia Dortmund'da cezalı Hummels'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Dahoud, Haaland, Reus, Schulz, Bruun Larsen ve Zagadou karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon sıkıntılı bir dönemden geçen Hertha Berlin'de Netz, Plattenhardt, Wolf, Cunha, Ascacibar ve Kraft'ın sakatlıkları var.
BORUSSIA DORTMUND - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele 19:30'da başlayacak. Maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Balerdi, Akanji, Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard, Sancho
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, Ibisevic
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Bundesliga'da Hertha Berlin ile oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Borussia Dortmund (3G 2B), daha uzun bir seriyi en son 1982-1998'de yakalamıştı (7 maç).
Borussia Dortmund, Hertha Berlin ile oynadığı son 28 Bundesliga maçında en az bir gol attı (toplam 58 gol).
Bundesliga'nın ilk yarısındaki maçta Hertha'yı 2-1 mağlup eden Dortmund, 2004/05'ten bu yana rakibini aynı sezondaki iki maçta yenemiyor.
Borussia Dortmund, 2011/12'nin (32) ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 12 maçlar itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor (30).
Bu sezon Bundesliga'da 29 maçta 80 gol atan Dortmund, daha önce bir sezonun tamamında en fazla 82 gol kaydetmişti (2015/16).
2007-2009 arasında Hertha Berlin'i çalıştıran Lucien Favre, o tarihten bu yana en üst ligde başkent ekibiyle maç başına en fazla puan alan teknik direktör konumunda (1.47).
Hertha Berlin, Bruno Labbadia takımın başına geçtikten sonra oynadığı dört maçı kaybetmedi ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemedi.
Son altı Bundesliga maçında 16 gol kaydeden Hertha Berlin, daha önceki 16 karşılaşmada 15 gol atabilmişti.
Borussia Dortmund karşısında 250. Bundesliga maçına çıkmaya hazırlanan Hertha Berlin Teknik Direktörü Bruno Labbadia, kariyerinin ilk maçında sarı siyahlı ekibe 3-2 mağlup olmuştu (Ağustos 2008'de Leverkusen vs Dortmund).
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