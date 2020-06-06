Borussia Dortmund - Hertha Berlin l CANLI

Almanya Bundesliga'nın formda ekiplerinden Dortmund sahasında Hertha Berlin'i ağırlıyor. Dortmund maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi hedefinde devam etmek istiyor. 19.30'da başlayan karşılaşmayı anbean A Spor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk ediyor. 60 puandaki ev sahibi sarı-siyahlılar, karşılaşmadan galip ayrılıp lider Bayern ile arasındaki 7 puanlık farkı korumak istiyor. Hertha Berlin ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp Avrupa Ligi iddiasını sürdürmenin peşinde.

Borussia Dortmund'da cezalı Hummels'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Dahoud, Haaland, Reus, Schulz, Bruun Larsen ve Zagadou karşılaşmada forma giymiyor. Hertha Berlin'de Netz, Plattenhardt, Wolf, Cunha, Ascacibar ve Kraft'ın sakatlıkları var.

CANLI

B. DORTMUND - HERTHA BERLIN: 1-0 (57' Emre Can)

11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Piszczek, Akanji, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Delaney, Brandt, Hazard, Sancho

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Leckie, Ibisevic

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