Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bayer Leverkusen - Bayern Münih muhtemel 11'ler...
Bundesliga'da heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor. Almanya Ligi'nde cumartesi günü 5 karşılaşma oynanacakken, günün maçında lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk olacak. En yakın takipçisi Borussia Dortmund'u 7 puan önünde zirvede yer alan Bayern, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Leverkusen ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak sahadan ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Bundesliga'nın 30. haftasındaki kritik karşılaşmada Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, BayArena'da kozlarını paylaşacak. Corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı 4 lig maçında da galibiyetle ayrılan konuk takım, rakibini mağlup ederek bitime 4 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Freiburg'u deviren Leverkusen ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak üst sıraları zorlamayı hedefliyor.
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bundesliga'nın 30. haftasında BayArena Stadyumu'nda oynanacak Bayer Leverkusen - Bayern Münih mücadelesi 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 16:30'da başlayacak. Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçının televizyon yayını bulunmuyor.
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER
Ev sahibi ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Lars Bender'in durumu ise henüz belli değil.
Konuk ekipte Philippe Coutinho, Niklas Süle ve Corentin Tolisso sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.
Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski
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