Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 30. haftasındaki kritik karşılaşmada Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Lider Bayern Münih, deplasmanda bulduğu gollerle 4-2 kazandı.
Bundesliga'nın 30. haftasında zirvede yer alan Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-2 kazandı.
Bayern Münih'in gollerini 28. dakikada Kingsley Coman, 42. dakikada Leon Goretzka, 45. dakikada Serge Gnabry ve 66. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Bayer Leverkusen'in gollerini 10. dakikada Lucas Alario ve 89. dakikada Wirtz attı.
Robert Lewandowski rekor kırdı
Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 44 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı
Bayern Münih bu sonuçla 70 puanla liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen ise 56 puanla 5. sırada kaldı.
BAYERN MÜNİH BUNDESLİGA'DA GÜMBÜR GÜMBÜR
Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da çıktığı son 16 maçta 15. galibiyetini aldı. Bayern Münih bu sezon çıktığı 30 maçta toplam 90 gol kaydetti. Yıldız forvet Lewandowski 30 gol kaydederken, Müller 20 asist yaptı.
İLK 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky; S.Bender, Dragovic, Tapsoba; Bellarabi, Baumgartlinger, Aránguiz, Diaby, Amiri, Bailey; Alario
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski
DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI İSE ŞÖYLE
F. Düsseldorf 2-2 Hoffenheim
RB Leipzig 1-1 Paderborn
E. Frankfurt 0-2 Mainz 05
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