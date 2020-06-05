Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbola ilk geri dönen lig olan ve heyecanla takip edilen Bundesliga'nın 30. haftasında Freiburg sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler iki takım hakkında detaylı bilgi edinebilmek için araştırma yapıyor. Peki, Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Bundesliga'nın 30. haftası Freiburg - Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle başlıyor. Mage Solar Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Freiburg evinde ligin formda takımlarından biri olan Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 38 puanla 8. sırada bulunurken, 56 puanlı Mönchengladbach ise 4. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Borussia Mönchengladbach 4-2'lik skorla kazanmıştı. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Manuel Gulde karşılaşmada yer alamayacak. Janik Haberer ile Yoric Ravet'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH EKSİK YARIŞACAK
Konuk ekipte Breel Embolo, Fabian Johnson, Tobias Strobl ve Denis Zakaria sakatlık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.
FREİBURG-BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Freiburg: Schwolow, Schmid, Lienhart, Heintz, Günter, Grifo, Koch, Höfler, Höler, Petersen, Waldschmidt
Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram - Plea
FREİBURG-BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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