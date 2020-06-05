05 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg-Borussia Mönchengladbach l CANLI

Freiburg-Mönchengladbach l CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

Futbola ilk geri dönen lig olan ve heyecanla takip edilen 'nın 30. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. 21.30'da başlayan karşılaşmayı anbean A Spor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'nın 30. haftası - mücadelesiyle başladı. Mage Solar Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Freiburg evinde ligin formda takımlarından biri olan Borussia Mönchengladbach'ı ağırlıyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 38 puanla 8. sırada bulunurken, 56 puanlı Mönchengladbach ise 4. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Borussia Mönchengladbach 4-2'lik skorla kazanmıştı.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Manuel Gulde karşılaşmada yer alamayacak. Janik Haberer ile Yoric Ravet'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH EKSİK YARIŞACAK

Konuk ekipte Breel Embolo, Fabian Johnson, Tobias Strobl ve Denis Zakaria sakatlık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

CANLI SKOR

FREİBURG - MÖNCHENGLADBACH 0-0

11'LER

Freiburg: Schwolow, Kübler, Lienhart, Heintz, Günter, Sallai, Koch, Höfler, Grifo, Waldschmidt, Höler

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Stindl, Neuhaus, Herrmann, Pléa, Thuram

FREİBURG-BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg Borussia Mönchengladbach maçı bu akşam saat 21:30'da başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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