31 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Paderborn - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Paderborn - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler...

Paderborn - B. Dortmund saat kaçta, hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve yaklaşık 2 aylık aranın ardından yeniden start alan Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 'nin 29. haftasında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta lider 'e mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Dortmund, Paderborn'u mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Son sırada yer alan ev sahibi takımsa, güçlü rakibinden puan ya da puanlar ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Peki Paderborn, Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Paderborn - Borussia Dortmund maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Bundesliga'da 29. haftası pazar günü oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek. Günün dikkat çeken mücadelesindeyse lider 'i takibini sürdüren , deplasmanda son sırada yer alan ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan konuk takım, Münih'in kazandığı haftada hata yapmayarak puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Bundesliga'da oynadığı son 9 maçtan galibiyet çıkaramayan ve ligin dibine demir atan Paderborn ise güçlü rakibini devirerek hem galibiyet hasretine son verme hem de ligde kalma umutlarını sürdürmek devam ettirme peşinde.

PADERBORN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 29. haftasında Benteler Arena'da oynanacak Paderborn - Borussia Dortmund maçı 31 Mayıs Pazar (bugün) TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bayern Münih 5-0 Fortuna Düsseldorf l MAÇ SONUCU

PADERBORN - BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte cezalı Gjasula dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Borussia Dortmund'da ise sakatlıkları bulunan Dahoud, Haaland, Reus, Schulz ve Zagadou karşılaşmada forma giyemeyecek.

Paderborn: Zingerle, Drager, Hunemeier, Schonlau, Collins, Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjej, Srbeny, Mamba

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard, Sancho

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Paderborn, Borussia Dortmund'a rakip olduğu beş resmi maçta galibiyet alamadı (2B 3M).

- Borussia Dortmund'un Bundesliga tarihinde Bayern Münih'in (%25) ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Paderborn (%33).

- Bundesliga'da dokuz maçtır galip gelemeyen Paderborn (4B 5M), son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

- Paderborn, bu sezon Bundesliga'da oynanan 28 haftanın ardından 19 puana sahip. Lig tarihinde aynı durumda bulunup kümede kalmayı başaran tek takım Hamburg (1986/87; üç puanlı sisteme göre hesaplandığında).

- Bundesliga''nın ikinci yarısında oynadığı beş iç saha maçında sadece bir puan toplayan Paderborn, son galibiyetini Aralık 2019'da aldı (2-1 vs Frankfurt).

- Bundesliga'da çıktığı son maçta Bayern Münih'e mağlup olan Dortmund, daha önceki altı karşılaşmada yenilmemişti.

- Son Bundesliga maçında gol atamayan Dortmund (0-1 vs Bayern Münih), Mart 2015'ten bu yana iki maçlık bir seri yaşamıyor.

- Bundesliga'nın son yedi haftasında en az gol yiyen takım Borussia Dortmund (2).

- Borussia Dortmund, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son altı maçın birini kazanabildi (1B 4M).

Schalke 04 0-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

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