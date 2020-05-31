Paderborn - Borussia Dortmund | CANLI

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve yaklaşık 2 aylık aranın ardından yeniden start alan Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Almanya Ligi'nin 29. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Paderborn'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta lider Bayern Münih'e mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Dortmund, Paderborn'u mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Son sırada yer alan ev sahibi takımsa, güçlü rakibinden puan ya da puanlar ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Paderborn ile Borussia Dortmund arasındaki zorlu karşılaşmanın canlı skoru ve detaylarına sitemizden ulaşabilirsiniz..

Bundesliga'da 29. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Günün dikkat çeken mücadelesinde lider Bayern Münih'i takibini sürdüren Borussia Dortmund, son sırada yer alan Paderborn'a konuk oluyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan konuk takım, Münih'in kazandığı haftada hata yapmayarak puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Bundesliga'da oynadığı son 9 maçtan galibiyet çıkaramayan ve ligin dibine demir atan Paderborn ise güçlü rakibini devirerek hem galibiyet hasretine son verme hem de ligde kalma umutlarını sürdürmek devam ettirme peşinde.

CANLI SKOR

PADERBORN - BORUSSIA DORTMUND: 0-0

İLK 11'LER

Paderborn: Zingerle, Strohdiek, Schonlau, Hünemeier, Collins, Drager, Vasiliadis, Holtmann, Anwti-Adjei, Mamba, Srbeny.

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Sancho, Hazard.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Paderborn, Borussia Dortmund'a rakip olduğu beş resmi maçta galibiyet alamadı (2B 3M).

Borussia Dortmund'un Bundesliga tarihinde Bayern Münih'in (%25) ardından en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Paderborn (%33).

Bundesliga'da dokuz maçtır galip gelemeyen Paderborn (4B 5M), son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Paderborn, bu sezon Bundesliga'da oynanan 28 haftanın ardından 19 puana sahip. Lig tarihinde aynı durumda bulunup kümede kalmayı başaran tek takım Hamburg (1986/87; üç puanlı sisteme göre hesaplandığında).

Bundesliga''nın ikinci yarısında oynadığı beş iç saha maçında sadece bir puan toplayan Paderborn, son galibiyetini Aralık 2019'da aldı (2-1 vs Frankfurt).

Bundesliga'da çıktığı son maçta Bayern Münih'e mağlup olan Dortmund, daha önceki altı karşılaşmada yenilmemişti.

Son Bundesliga maçında gol atamayan Dortmund (0-1 vs Bayern Münih), Mart 2015'ten bu yana iki maçlık bir seri yaşamıyor.

Bundesliga'nın son yedi haftasında en az gol yiyen takım Borussia Dortmund (2).

Borussia Dortmund, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son altı maçın birini kazanabildi (1B 4M).

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