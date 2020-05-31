31 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Paderborn 1-6 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

B. Dortmund ikinci yarı gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

Almanya Bundesliga 29. hafta mücadelesinde deplasmanına çıkan B. Dortmund ikinci yarı bulduğu gollerle rakibini 6-1'lik skorla mağlup etti.

Bundesliga'da 29. hafta heyecanı bugün oynanan 2 maçla devam etti. Günün dikkat çeken mücadelesinde lider 'i takibini sürdüren , son sırada yer alan 'a konuk oldu.

Sarı-siyahlılar tüm gollerin ikinci yarıda atıldığı maçta rakibini 6-1'lik skorla ezip geçti. Dortmund'a galibiyeti getiren goller 54'te Hazard, 57, 74 ve 90'da Sancho, 85'te Hakimi ve 89'da Schmelzer'den geldi.

Favre'nin öğrencileri bu sonuçla puanını 60'a yükselterek, 67 puanlı lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. 19 puanda kalan son sıradaki Paderborn'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

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