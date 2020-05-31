Borussia Mönchengladbach-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Almanya Bundesliga 29. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ligleri başlatan ilk ülke olan Almanya'da, karşılaşmalar seyircisiz oynanmaya devam ediyor. Borussia Mönchengladbach sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Peki, B-Mönchengladbach-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Dev karşılaşmaların tüm detayları aspor.com.tr'de...

Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı sürüyor. Borussia Mönchengladbach sahasında Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 28 haftada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 53 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve 13. konumda kendisine yer buldu.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-UNION BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Borussia Mönchengladbach-Union Berlin karşılaşması 31 Mayıs pazar (bugün) TSİ 16.30'da oynanacak.

B. MONCHENGLADBACH-UNION BERLİN HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach'ın stadında oynanacak karşılaşma S Sport 2 ekranlarıncan canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-UNION BERLİN MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram, Plea

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Ingvartsen, Bülter, Andersson

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Borussia Mönchengladbach, kulüp tarihinde Union Berlin'i resmi bir maçta mağlup edemedi (2 maç).

Mönchengladbach, Bundesliga'ya o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 19 maçın sadece birini kaybetti (15G 3B).

Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlarla oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Gladbach, daha önceki 19 karşılaşmada tek yenilgi almıştı.

Son iki Bundesliga maçını kazanamayan Mönchengladbach, Teknik Direktör Marco Rose yönetiminde üç maçlık bir galibiyet hasreti yaşamadı.

Bundesliga'da oynadığı son üç iç saha maçının ikisini kaybeden Gladbach, daha önceki 11 karşılaşmada tek yenilgi almıştı.

Bundesliga'da çıktığı son 13 iç saha maçında da gol atan Gladbach, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son Ağustos 2012-Nisan 2013'te yakalamıştı (15 maç).

Union Berlin, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Bundesliga'da ilk kez beş maçlık bir galibiyet hasreti yaşıyor (2B 3M).

Bundesliga'nın ilk dört sırasında yer alan takımlara rakip olduğu son dört karşılaşmanın üçünü kaybeden Union Berlin, tek galibiyetini Gladbach'a karşı aldı (2-0).

Bundesliga'nın ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 24 gol yiyen Union Berlin, aynı sayıda golü ligin ilk devresindeki 17 maçta yemişti.

DİĞER