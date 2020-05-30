30 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Wolfsburg - Frankfurt muhtemel 11'ler...

Wolfsburg - Frankfurt maçıyla ilgili tüm bilgiler
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Corona virüsü salgınının ardından yeniden start alan Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 'nde 29. hafta 16.30'da başlayacak dört maçla start alırken, günün zorlu karşılaşmalasında sahasında Eintracht Franfurt'u konuk ediyor. Peki Wolfsburg - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Wolfsburg - Frankfurt maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan Almanya'da futbol heyecanı son sürat devam ediyor. 29. hafta, 16.30'da başlayacak 4 maçla açılırken, ile , Volkswagen Arena'da kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta 'i 4-1 mağlup ederek moral depolayan ev sahibi takımı, rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Covid-19 pandemisinin ardından çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan konuk takımsa salgının ardından başlayan ligde ilk galibiyetini alma peşinde.

WOLFSBURG - FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 29. haftasında Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak mücadele 30 Mayıs Cumartesi (bugün) TSİ 16.30'da başlayacak ve Spor'dan canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Guilavogui, Klaus, Otavio ve William mücadelede forma giyemeyecek. Camacho'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Konuk ekipte ise cezalı Ilsanker ile sakatlığı bulunan Paciencia karşılaşmada yer alamayacak.

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Schlager, Arnold, Steffen, Mehmedi, Victor, Weghorst

E. Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Toure, Kohr, Rode, Kostic, Kamada, Silva, Dost

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Frankfurt ile oynadığı son yedi Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Wolfsburg (5G 1B), tek mağlubiyetini sahasında aldı (Ocak 2018'de 1-3).

- Wolfsburg'un Bundesliga tarihinde Frankfurt'tan (18) daha fazla mağlup ettiği tek takım Mönchengladbach (22).

- Frankfurt'un Bundesliga tarihinde maç başına Wolfsburg'dan (0.83) daha az puan topladığı tek rakibi Blau- Weiß 90 Berlin (0.5).

- Bu sezon Bundesliga'da 11 kafa golüne sahip olan Wolfsburg, kafa vuruşları sonucunda en son 2014/15'te daha fazla gol atmıştı (13).

- Bundesliga'da oynadığı son altı maçın beşinde galip gelemeyen Wolfsburg (3B 2M), bu karşılaşmalarda üç gol atabildi.

- Wolfsburg forması giyen Maximilian Arnold Bundesliga kariyerinde en fazla gole doğrudan katkı sağladığı sezonu oynuyor (4 gol & 7 asist).

- Son altı Bundesliga maçında beş kez mağlup olan Frankfurt, ligin ikinci yarısındaki ilk dört maçta mağlubiyet almamıştı (3G 1B).

- Bundesliga'da çıktığı son dört maçta en az üçer gol yiyen Frankfurt, beş maçlık bir seriyi sadece 1976'da yaşamıştı.

- Son Bundesliga maçında Freiburg kalesine 16 isabetli şut çeken Frankfurt, 2004/05 sezonundan bu yana bunu başaran ikinci takım oldu (Kasım 2004'te vs Kaiserslautern).

- 2019/20 Bundesliga sezonunda deplasmanda en az puan toplayan takım Eintracht Frankfurt (13 maçta 7 puan).

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