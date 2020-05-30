Hertha Berlin - Augsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Hertha Berlin - Augsburg muhtemel 11'ler...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının ardından yeniden start alan Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Almanya Ligi'nin 29. haftasında Hertha Berlin, sahasında Augsburg'u konuk edecek. Üst sıraları zorlamayı hedefleyen iki takım da mutlak 3 puan peşinde. Peki, Hertha Berlin - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Hertha Berlin - Augsburg maçıyla ilgili tüm detaylar...

Bundesliga'nın 29. haftasında Hertha Berlin ile Augsburg, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Corona virüsü pandemisi sonrası çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, yükselen grafini sürdürmek isterken, Schalke 04 galibiyetiyle moral bulan konuk ekip, yeni bir galibiyet serisi başlatarak üst sıraları zorlama peşinde.

HERTHA BERLİN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 29. haftasında Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Hertha Berlin - Augsburg maçı 30 Mayıs Cumartesi (bugün) TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadelenin televizyon yayını bulunmuyor.

HERTHA BERLİN - AUGSBURG MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Ascacibar ile Kalou mücadelede forma giyemeyecek. Kraft, Rekik, Plattenhardt, Stark ve Wolf'un durumları ise belirsizliğini koruyor.

Konuk ekipte ise Finnbogason, Giefer, Hahn, Iago ve Schieber'in durumları şüpheli görünüyor.

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt, Skjelbred, Grujic, Lukebakio, Darida, Cunha, Ibisevic

Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Baier, Richter, Löwen, Vargas, Niederlechner

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Sezonun ilk yarısındaki maçta Augsburg'a 4-0 kaybeden Hertha Berlin, daha önceki dokuz karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (4G 5B).

- Augsburg'u ağırladığı son yedi maçı kaybetmeyen Hertha Berlin (2G 5B), en üst lig seviyesinde yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

- Hertha Berlin ve Augsburg arasında oynanan son dört Bundesliga maçında toplam 19 gol atıdı (ortalama 4.75 gol). İki ekibin daha önceki 11 randevusu sadece 14 gole sahne olmuştu.

- Bundesliga'da beş maçtır mağlup olmayan Hertha Berlin (2G 3B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2015-Şubat 2016 arasında yakalamıştı (6 maç).

- Son beş Bundesliga maçında en az ikişer gol atan Hertha Berlin, daha uzun bir seriyi sadece 1976'da yakalayabilmişti (9 maç).

- Bundesliga'da çıktığı son dört maçta dört asist yapan Hertha Berlin oyuncusu Marvin Plattenardt, daha önceki 31 karşılaşmada üç gol pası verebilmişti.

- Son iki Bundesliga maçından dört puan çıkaran Augsburg (1G 1B), aynı miktarda puanı daha önceki 10 karşılaşmada toplayabilmişti.

- Son iki Bundesliga maçında gol yemeyen Augsburg, daha önceki 14 maçın sadece birinde kalesini gole kapayabilmişti.

- Bundesliga'da görev aldığı son sekiz maçta gol katkısı sağlayamayan Augsburg oyuncusu Florian Niederlechner, daha uzun bir seriyi sadece 2015/16 sezonunda yaşamıştı (18 maç).

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