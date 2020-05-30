Bundesliga: Schalke 04 - Werder Bremen | CANLI
Corona virüsü salgınından sonra liglere başlayan Almanya'da heyecan devam ediyor. Bundesliga'nın 29. haftasında Schalke 04 evinde Werder Bremen'i ağırlıyor. Milli stoperimiz Ozan Kabak'ın de ilk 11'de yer bulduğu dev karşılaşma başladı. Mücadeleyle ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...
Bundesliga'nın 29. haftasında Schalke 04 sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 37 puan topladı ve 9. sırada yer aldı. Schalke'nin ayrıca 10 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor.
Konuk ekip Werder Bremen ise 1 maç eksikle 27 karşılaşmaya çıktı. 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Bremen, 22 puan topladı ve 17. sırada yer aldı.
SCHALKE 04-WERDER BREMEN İLK 11'LER
Schalke 04: Nübel, McKennie, Miranda, Ozan Kabak, Gregoritsch, Matondo, Caligiuri, Kenny, Todibo, Sane, Schöpf.
Werder Bremen: Pavlenka, Vogt, Rashica, Bittencourt, Langkamp, Moisander, Sargent, Selassie, Klaassen, Friedl, Eggestein.
SCHALKE 04-WERDER BREMEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Veltins Arena'da oynanan karşılaşma TSİ 16.30'da başladı ve karşılaşmanın hakemliğini Felix Zwayer yapıyor.
SCHALKE 04-WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?
29. haftadaki dev karşılaşma, S Sport 2 ekranlarıncan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR
Schalke 04 0-1 Werder Bremen
Hertha Berlin 1-0 Augsburg
Mainz 0-1 Hoffenheim
Wolfsburg 0-1 Eintracht Frankfurt
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