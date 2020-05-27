Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga 28. hafta mücadeleleriyle hız kesmeden devam ediyor. Fortuna Düsseldorf sahasında Schalke 04'ü ağırlıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Bundesliga 28 hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 28. haftası kritik bir maça sahne olacak. Fortuna Düsseldorf, sahasında Schalke 04'ü ağırlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip topladığı 24 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Ligdeki son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen Schalke ise 37 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

FORTUNA DÜSSELDORF - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Esprit Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

FORTUNA DÜSSELDORF - SCHALKE 04 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fortuna Düsseldorf Zack Steffen'ten mahrum olacak Schalke'de ise Amine Harit, Omar Mascarell, Suat Serdar ve Jean-Clair Todibo gibi önemli futbolculardan mahrum olacak.

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Kaan Ayhan, Hoffmann, Giesselmann, Zimmermann, Stöger, Morales, Berisha, Suttner, Kenan Karaman, Hennings

Schalke: Schubert, Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka, Caligiuri, McKennie, Schöpf, Matondo, Gregoritsch, Raman

MAÇTAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Düsseldorf ile oynadığı son altı resmi maçın birini kaybeden Schalke (3G 2B), tek mağlubiyetini iç sahada aldı (Mart 2019'da 0-4).

Schalke'yi konuk ettiği son sekiz Bundesliga maçının sadece birini kazanabilen Düsseldorf (3B 4M), tek galibiyetini Şubat 1996'da aldı (2-0).

Bundesliga'da beş maçtır mağlup olmayan Düsseldorf (1G 4B), daha uzun bir seriyi en son 2012/13 sezonunda yakalamıştı (6 maç).

Bundesliga tarihinde takımının başında çıktığı ilk sekiz maçın altısında berabere kalan iki çalıştırıcıdan biri Düsseldorf Teknik Direktörü Uwe Rösler (Thorsten Fink ile birlikte).

Bu sezon Bundesliga'da skor avantajını yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Düsseldorf (22).

Düsseldorf, 2020 takvim yılında Bundesliga'da oynadığı beş iç saha maçında galibiyet alamadı (3B 2M).

Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçta galibiyet alamayan Schalke (4B 5M), daha uzun bir seriyi en son 1997'de yaşamıştı (11 maç).

Bundesliga'da dokuz maçtır galibiyete hasret olan Schalke, ligde yer alan takımlar arasında devam eden uzun serinin sahibi konumunda.

Son dokuz Bundesliga maçında iki gol atabilen Schalke, bu süreçte en az gol sevinci yaşayan takım konumunda.

Son beş Bundesliga maçında 16 gol yiyen Schalke, kalesinde aynı sayıda golü daha önceki 12 karşılaşmada görmüştü.

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