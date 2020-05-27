Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 | CANLI

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga 28. hafta mücadeleleriyle hız kesmeden devam ediyor. Fortuna Düsseldorf sahasında Schalke 04'ü ağırlıyor. Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 ve 21.30'da başlayan diğer maçların canlı skoru aspor.com.tr'de...

Bundesliga 28 hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 28. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Fortuna Düsseldorf, sahasında Schalke 04'ü ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip topladığı 24 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Ligdeki son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen Schalke ise 37 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

Esprit Arena'da oynanan mücadele TSİ 21.30'da başladı ve S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

Fortuna Düsseldorf 0-0 Schalke 04

Augsburg 0-0 Paderborn

Union Berlin 0-1 Mainz 05

Hoffenheim 1-0 Köln

FORTUNA DÜSSELDORF - SCHALKE 04 MAÇI İLK 11'LERİ

Ozan Kabak, Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman da Fortuna Düsseldorf'un 11'inde bulunuyor.

Fortuna Düsseldorf'ta Zack Steffen mücadelede görev alamayacak. Schalke'de ise Amine Harit, Omar Mascarell, Suat Serdar ve Jean-Clair Todibo gibi önemli futbolculardan mahrum olacak.

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Kaan Ayhan, Hoffmann, Giesselmann, Zimmermann, Stöger, Morales, Berisha, Suttner, Kenan Karaman, Hennings

Schalke: Schubert, Sane, Ozan, Nastasic, Kenny, McKennie, Schöph, Oczipka, Caligiuri, Matondo, Burgstaller

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