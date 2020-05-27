Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 | CANLI
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga 28. hafta mücadeleleriyle hız kesmeden devam ediyor. Fortuna Düsseldorf sahasında Schalke 04'ü ağırlıyor. Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 ve 21.30'da başlayan diğer maçların canlı skoru aspor.com.tr'de...
Bundesliga 28 hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 28. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Fortuna Düsseldorf, sahasında Schalke 04'ü ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip topladığı 24 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Ligdeki son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen Schalke ise 37 puanla sekizinci sırada yer alıyor.
Esprit Arena'da oynanan mücadele TSİ 21.30'da başladı ve S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR
Fortuna Düsseldorf 0-0 Schalke 04
Augsburg 0-0 Paderborn
Union Berlin 0-1 Mainz 05
Hoffenheim 1-0 Köln
FORTUNA DÜSSELDORF - SCHALKE 04 MAÇI İLK 11'LERİ
Ozan Kabak, Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynayacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman da Fortuna Düsseldorf'un 11'inde bulunuyor.
Fortuna Düsseldorf'ta Zack Steffen mücadelede görev alamayacak. Schalke'de ise Amine Harit, Omar Mascarell, Suat Serdar ve Jean-Clair Todibo gibi önemli futbolculardan mahrum olacak.
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Kaan Ayhan, Hoffmann, Giesselmann, Zimmermann, Stöger, Morales, Berisha, Suttner, Kenan Karaman, Hennings
Schalke: Schubert, Sane, Ozan, Nastasic, Kenny, McKennie, Schöph, Oczipka, Caligiuri, Matondo, Burgstaller
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı