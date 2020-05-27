Bundesliga: Fortuna Düsseldorf 2-1 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 28. haftasında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, bir diğer milli futbolcular Ahmed Kutucu ve Ozan Kabak'ın giydiği Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Hennings ve 68. dakikada Kenan'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü 53. dakikada McKennie kaydetti.

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Schalke 04, Esprit Arena'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Fortuna, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1^'lik skorla galip ayrılıp kümede kalma yolunda umutlarını son 6 haftaya taşıdı.

Schalke 04, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta Weston McKennie'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Yediği golden sonra baskılarını artıran ev sahibi ekip, 63'te Rouwen Hennings ile eşitliği sağladı: 1-1.

Bu golden 5 dakika sonra sahneye çıkan milli futbolcu Kenan Karaman, attığı golle takımıan galibiyeti getiren isim oldu.

Ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışan 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf puanını 27'ye çıkarırken, Avrupa Ligi yolunda büyük bir darbe alan Schalke ise 37 puanda kaldı.

MİLLİ YILDIZLAR İLK 11'DE

Sakatlığını atlatan Ozan Kabak, Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Fortuna Düsseldorf'ta ise Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 11'de forma giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan Ahmed Kutucu ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

KENAN KARAMAN'DAN 6'NCI LİG GOLÜ

Geçen haftaki Köln maçının ardından Schalke'yi de boş geçmeyen Kenan Karaman, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya yükseltti.

MAÇ SONUÇLARI

Fortuna Düsseldorf 2-1 Schalke 04

Augsburg 0-0 Paderborn

Union Berlin 1-1 Mainz 05

Hoffenheim 3-1 Köln

DİĞER