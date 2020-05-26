Borussia Dortmund - Bayern Münih | CANLI

Almanya Bundesliga corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında ilk geri dönen lig oldu. 27. hafta muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. B. Dortmund evinde lider Bayern Münih'i ağırlıyor. Dev mücadelenin canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga, ilk başlayan lig oldu. Muhteşem maçlara sahne olan Bundesliga'da gözler dev maça çevrildi. B. Dortmund-Bayern Münih bu hafta karşı karşıya geliyor.

GOL MAKİNELERİ LEWANDOWSKI VE HAALAND

Bundesliga'nın 27. haftasında karşı karşıya gelecek olan 2 formda ekipte gözler yıldız golcülerde... Geçtiğimiz hafta 40 gol barajını geçen Lewandowki ve 19 yaşındaki Haaland'ın performansı merak konusu oldu. Lewandowski bu sezon takımı adına 27 gol kaydetti. Haaland ise bu sezon 34 maça çıkmış ve 41 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Merakla beklenen mücadelelerden biri olan B. Dortmund-Bayern Münih mücadelesi saat 19:30'da başladı ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

BAYERN MÜNİH ÖNE GEÇTİ!

GOL | Borussia Dortmund 0-1 Bayern Münih (43' Kimmich)

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Hazard, Haaland, Brandt

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski

EN İYİ DEPLASMAN KARNESİ BAYERN MÜNİH'TE

Almanya'da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Bayern Münih ile oynadığı son altı Bundesliga maçının beşini kaybeden Borussia Dortmund (1G), bu karşılaşmalarda 24 gol yedi.

- Bayern Münih'i konuk ettiği son iki resmi maçı kazanan Dortmund, üç maçlık bir seriyi sadece 1966-1967'de yakalamıştı.

- Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, Dortmund'a rakip olduğu son altı Bundesliga maçında 12 gol kaydetti.

- Bundesliga'da oynadığı son altı maçı kazanan Borussia Dortmund, daha uzun bir seriyi en son Nisan-Ağustos 2012'de Jürgen Klopp yönetiminde yakalamıştı (7 maç).

- Son altı Bundesliga maçında sadece bir gol yiyen Dortmund, bu süreçte ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

- Bu sezon Bundesliga'da oynadığı 13 iç saha maçında 33 puan toplayan Dortmund, sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda (10G 3B).

- Son sekiz resmi maçını kazanan Bayern, Hans Flick yönetiminde ilk kez dokuz maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

- 2019/20 Bundesliga sezonunda deplasmanda en fazla puan toplayan takım Bayern Münih (29). Bavyera ekibi, aynı zamanda bütün dış saha maçlarında gol atan tek ekip.

- Bundesliga tarihinde 27. haftalar itibarıyla bir sezonda en fazla gol atan takım Bayern Münih (80). Bayern Teknik Direktörü Hans Flick, ilk 17 Bundesliga maçında en fazla gol sevinci yaşayan çalıştırıcı konumunda (55).

- Bayern Teknik Direktörü Hans Flick göreve geldiğinden bu yana Bavyera ekibi adına en fazla Bundesliga golüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu Thomas Müller (7 gol & 13 asist).

DİĞER