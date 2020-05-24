Schalke 04- Augsburg maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Schalke 04 - Augsburg muhtemel 11'ler...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından askıya alınan liglerden olan ve 2 ay sonra yeniden start alan Almanya Ligi Bundesliga'da futbol heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Cumartesi günü oynanan 5 maçla başlayan 27. haftada pazar günü (bugün) 3 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında ise Schalke 04 ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Peki, Schalke 04- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Schalke 04 - Augsburg maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle çoğu lig gibi erteleme kararı alan Almanya'da Bundesliga, Covid-19 vakalarınn düşmesinin ardından geçtiğimiz hafta oynanan 26. hafta maçlarıyla yeniden başlamıştı. Cumartesi günü 5 maçla başlayan 27. hafta, pazar günü (bugün) oynanacak 3 maçla devam edecek. Günün ilk maçında ise geçtiğimiz hafta Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a 4-0 yenilerek bozguna uğrayan Schalke 04 ile evinde Wolfsburg'a 2-1 mağlup olan Augsburg kozlarını paylaşacak.

Bundesliga'nın ilk 26 haftasında 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan ve milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da formasını giydiği Schalke 04, 37 puanla 8. sırada bulunuyor. Kümede kalma mücadelesi veren Augsburg ise ilk 26 haftada aldığı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.

SCHALKE 04 - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 27. haftasında Veltins Arena'da oynanacak olan Schalke 04- Augsburg maçı TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte Amine Harit, Omar Mascarell ve Jean-Clair Todibo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Benjamin Stambouli'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Konuk ekip Augsburg'da ise Alfred Finnbogason ve Fabian Giefer sakatlık sebebiyle mücadelede yer alamayacak. Julien Schieber'in durumu ise şüpheli.

Schalke 04: Schubert, Ozan Kabak, Sane, Nastasic, Kenny, McKennie, Suat Serdar, Oczipka, Caligiuri, Raman, Burgstaller

Augsburg: Luthe, Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj, Max, Khedira, Baier, Richter, Löwen, Vargas, Niederlechner

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Schalke ile oynadığı 17 Bundesliga maçının sadece birini kazanabilen Augsburg (7B 9M), tek galibiyetini Aralık 2015'te sahasında aldı (2-1).

- Augsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçında mağlup olmayan Schalke (4G 4B), ligde yer alan rakiplerinden birine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

- Augsburg'un Bundesliga'da Leverkusen'in (9) ardından galibiyet alamadan en fazla konuk olduğu rakibi Schalke (2B 6M).

- Bundesliga'da sekiz maçtır kazanamayan Schalke (4B 4M), 2018/19 sezonunun 19-26. haftalarındaki sekiz maçlık serisini galibiyetle sonlandırmıştı (1-0 vs Hannover).

- Son sekiz Bundesliga maçında iki gol atabilen Schalke, bu süreçte en az gol sevinci yaşayan ekip konumunda.

- Schalke (19) ve Augsburg (18), Bundesliga'nın son sekiz haftasında en fazla gol yiyen iki ekip konumunda. Son dört maçında kalesinde 13 gol gören Schalke, aynı sayıda golü daha önceki 11 karşılaşmada yemişti.

- Kasım-Aralık 2018'ten bu yana Bundesliga'da ilk kez dört maçlık bir mağlubiyet serisi yaşayan Augsburg, son altı karşılaşmasından sadece bir puan çıkarabildi.

- 2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında Augsburg'dan daha az puan toplayan bir takım bulunmuyor (4; 1G 1B 7M).

- Bundesliga'da oynadığı son 10 maçta da gol yiyen Augsburg, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

- Augsburg'un oyuncusu Florian Niederlechner, Schalke karşısında görev aldığı son altı Bundesliga maçında dört gol kaydetti.

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