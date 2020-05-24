Schalke 04 - Augsburg | CANLI

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından askıya alınan liglerden olan ve 2 ay sonra yeniden start alan Almanya Ligi Bundesliga'da futbol heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Cumartesi günü oynanan 5 maçla başlayan 27. haftada pazar günü (bugün) 3 karşılaşmayla devam ediyor. Günün ilk maçında ise Schalke 04 ile Augsburg kozlarını paylaşıyor. Schalke 04 - Augsburg maçının skor takibi haberimizde...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle çoğu lig gibi erteleme kararı alan Almanya'da Bundesliga, Covid-19 vakalarınn düşmesinin ardından geçtiğimiz hafta oynanan 26. hafta maçlarıyla yeniden başlamıştı. Cumartesi günü 5 maçla başlayan 27. hafta, pazar günü (bugün) oynanacak 3 maçla devam ediyor. Günün ilk maçında ise geçtiğimiz hafta Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a 4-0 yenilerek bozguna uğrayan Schalke 04 ile evinde Wolfsburg'a 2-1 mağlup olan Augsburg kozlarını paylaşıyor

Bundesliga'nın ilk 26 haftasında 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan ve milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da formasını giydiği Schalke 04, 37 puanla 8. sırada bulunuyor. Kümede kalma mücadelesi veren Augsburg ise ilk 26 haftada aldığı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.

CANLI SKOR

İKİNCİ YARI DEVAM EDİYOR

GOL | Schalke 04 0-1 Augsburg (8' Löwen)

Bundesliga'nın 27. haftasında Veltins Arena'da oynanacak olan Schalke 04- Augsburg maçı TSİ 14.30'da başladı ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Schalke 04: Schubert, Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka, McKennie, Suat Serdar, Caligiuri, Schöpf, Matondo, Gregoritsch

Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Gruezo, Richter, Löwen, Vargas, Niederlechner

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Schalke ile oynadığı 17 Bundesliga maçının sadece birini kazanabilen Augsburg (7B 9M), tek galibiyetini Aralık 2015'te sahasında aldı (2-1).

- Augsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçında mağlup olmayan Schalke (4G 4B), ligde yer alan rakiplerinden birine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

- Augsburg'un Bundesliga'da Leverkusen'in (9) ardından galibiyet alamadan en fazla konuk olduğu rakibi Schalke (2B 6M).

- Bundesliga'da sekiz maçtır kazanamayan Schalke (4B 4M), 2018/19 sezonunun 19-26. haftalarındaki sekiz maçlık serisini galibiyetle sonlandırmıştı (1-0 vs Hannover).

- Son sekiz Bundesliga maçında iki gol atabilen Schalke, bu süreçte en az gol sevinci yaşayan ekip konumunda.

- Schalke (19) ve Augsburg (18), Bundesliga'nın son sekiz haftasında en fazla gol yiyen iki ekip konumunda. Son dört maçında kalesinde 13 gol gören Schalke, aynı sayıda golü daha önceki 11 karşılaşmada yemişti.

- Kasım-Aralık 2018'ten bu yana Bundesliga'da ilk kez dört maçlık bir mağlubiyet serisi yaşayan Augsburg, son altı karşılaşmasından sadece bir puan çıkarabildi.

- 2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında Augsburg'dan daha az puan toplayan bir takım bulunmuyor (4; 1G 1B 7M).

- Bundesliga'da oynadığı son 10 maçta da gol yiyen Augsburg, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

- Augsburg'un oyuncusu Florian Niederlechner, Schalke karşısında görev aldığı son altı Bundesliga maçında dört gol kaydetti.

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