Mainz 05 - RB Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Mainz 05 - Leipzig muhtemel 11'ler...

Almanya Ligi Bundesliga 27. haftasında Mainz 05 ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kalan Mainz 05, sahasında güçlü rakibini yenip corona virüsü salgınının ardından başlayan ligde ilk galibiyetini almak istiyor. 26. haftada sahasında konuk ettiği Freiburg ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışından uzaklaşan RB Leipzgi ise yeni bir galibiyet serisi yakalayarak üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Peki, Mainz 05 - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak. Mainz 05 - RB Leipzig maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bundesliga'da futbol heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. 24 Mayıs Pazar günü (bugün) 3 maçın oynanacağı Almanya Ligi'nde günün ikinci maçında Mainz 05 ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak.

MAINZ 05 - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 27. haftasında Coface Arena'da oynanacak olan Mainz 05 - RB Leipzig maçı TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte kaleci Robin Zentner haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekipte ise Ethan Ampadu ve Emil Forsberg'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Mainz 05: Müller, Baku, St. Juste, Niakhate, Martin, Barreiro, Kunde, Onisiwo, Boetius, Quaison, Mateta

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Laimer, Kampl, Angelino, Poulsen, Werner

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Leipzig, Bundesliga sezonunun ilk yarısındaki maçta Mainz karşısında kulüp tarihinin en farklı galibiyetini almıştı (8-0). O maç, aynı zamanda Mainz tarihinin en ağır mağlubiyetiydi.

- Leipzig forveti Timo Werner, Bundesliga'nın ilk yarısındaki maçta Mainz'a karşı 2004/05'ten bu yana bir karşılaşmada altı gole doğrudan sağlayan ilk oyuncu olmuştu (3 gol & 3 asist).

- Mainz ve Leipzig arasında oynanan yedi Bundesliga maçında en az üçer gol atıldı (toplam 35 gol).

- Son altı Bundesliga karşılaşmasında sadece bir kez mağlup olan Mainz (2G 3B), bu sezon ilk kez üç maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.

- Bundesliga'da oynadığı son beş maçın üçünde rakipleriyle berabere kalan Mainz, sezonun ilk 21 karşılaşmasından eşitlikle ayrılmamıştı.

- Mainz, Bundesliga'da 2017/18'in (25) ardından 26. maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu oynuyor (27).

- Bundesliga tarihinde ilk kez üst üste üç maçtan beraberlikle ayrılan Leipzig, en son 23. haftada Schalke'yi mağlup edebilmişti (5-0).

- Son sekiz Bundesliga maçının sadece ikisini kazanabilen Leipzig (5B 1M), bu süreçte toplama fırsatı olan 24 puanın 13'ünü kaybetti.

- Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son 11 maçın sadece ikisinde ilk yarıyı galip tamamladı (4B 5M). Bu bölümlerde dört gol kaydeden Leipzig, aynı karşılaşmaların ikinci devrelerinde 17 gol attı.

Son Bundesliga maçında Freiburg filelerini havalandıran Leipzig forveti Yussuf Poulsen, ligde 146 gün sonra gol sevinci yaşadı.

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