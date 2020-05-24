Köln - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Köln - Fortuna Düsseldorf muhtemel 11'ler...

Corona virüsü salgının nedeniyle ertelenen liglerden olan ve yaklaşık 2 aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla yeniden start alan Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Almanya Ligi'nde 27. hafta, 24 Mayıs Pazar günü oynanan 3 maçla devam ederken, günün son maçında Köln ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya gelecek. Peki, Köln - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Köln - Fortuna Düsseldorf maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgınında vakaların azalmasının ardından yeniden başlayan Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün kapanış maçında Köln ile Fortuna Düsseldorf, RheinEnergieStadion'da kozlarını paylaşacak.

Geçtiğimiz hafta 26. haftadan kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da yaklaşık 2 aylık aranın ardından ilk maçına çıkan Köln, sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalmıştı. Fortuna Düsseldorf ise sahasında Paderborn ile golsüz berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini almıştı.

KÖLN - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 27. haftasında 24 Mayıs Pazar günü (bugün) oynanacak Köln - Fortuna Düsseldorf maçı TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte Marcel Risse haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekipte ise Kaan Ayhan ile Zack Steffen mücadelede forma giyemeyecekler.

Köln: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

F. Düsseldorf: Kastenmeier, Zanka, Hoffmann, Gießelmann, Zimmermann, Stöger, Morales, Berisha, Suttner, Karaman, Hennings

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Köln, sezonun ilk yarısındaki maçta Düsseldorf'a karşı sahip olduğu dokuz maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti (0-2).

- Köln, Şubat 1997'de Düsseldorf'u konuk ettiği son Bundesliga karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.

- Düsseldorf, Bundesliga'da Ekim 1989'dan (3-1) bu yana Köln'ü deplasmanda mağlup edemiyor.

- Köln, son Bundesliga maçında Aralık 2017'den bu yana ilk kez iki farklı üstünlüğünü koruyamadı (2-2 vs Mainz).

- Bundesliga'da oynadığı son 12 maçta da gol sevinci yaşayan Köln, Ağustos-Kasım 1994'ten (14 maç) bu yana en uzun serisini yakaladı.

- Görev aldığı son sekiz Bundesliga maçında en az birer gole doğrudan katkı sağlayan Mark Uth (5 gol & 4 asist), kariyerinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

- Teknik direktör Uwe Rösler yönetiminde çıktığı son yedi Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Düsseldorf (1G 5B), tek mağlubiyetini 22. haftada Gladbach'tan aldı (1-4).

- Düsseldorf, küme düştüğü 1986/87'den (19; üç puanlı sisteme göre) bu yana Bundesliga'nın 26. haftaları itibarıyla en az puan topladığı sezonu oynuyor (23).

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