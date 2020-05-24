24 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Fortuna Düsseldorf | CANLI

Köln - Fortuna Düsseldorf | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 Giriş Tarihi: 24.05.2020

Almanya Bundesliga'nın 27'inci hafta maçında Köln ile karşı karşıya geliyor. RheinEnergie'de oynanan zorlu karşılaşmada Benjamin Cortus düdük çalıyor. Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Milli futbolcumuz Kenan Karaman da karşılaşmaya 11'de başladı. Zorlu mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27'inci hafta karşılaşmasında Köln ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

KÖLN 0 - 2 FORTUNA DÜSSELDORF

GOL: Dk. 41 Kenan Karaman 61 Erik Thommy.

İLK 11'LER

Köln: Horn, Ehizibue, Leistner, Bornauw, Katterbach, Hector, Skhiri, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Zanka, Hoffmann, Gießelmann, Zimmermann, Bodzek, Morales, Thommy, Skrzybski, Stöger, Kenan Karaman

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Lig ekibine corona virüsü şoku! Premier Lig ekibine corona virüsü şoku!
RB Leipzig deplasmanda farka koştu! RB Leipzig deplasmanda farka koştu!
Augsburg deplasmanda Schalke 04'ü devirdi Augsburg deplasmanda Schalke 04'ü devirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör