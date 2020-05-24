24 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Mainz 05 0-5 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

RB Leipzig deplasmanda farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 Giriş Tarihi: 24.05.2020

Bundesliga'nın 27. haftasında RB , deplasmanda 'i 5-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 48 ve 75. dakikalarda Timo Werner, 23. dakikada Poulsen ve 36. dakikada Sabitzer kaydetti.

'nin 27. haftasında ile RB , Coface Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede konuk takım rakibini 11, 48 ve 75. dakikalarda Werner, 23. dakikada Poulsen ve 36. dakikada Sabitzer'in golleriyle mağlup ederek bu sezonki 15. galibiyetini aldı.

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