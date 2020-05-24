Bundesliga: Mainz 05 0-5 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 27. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Mainz 05'i 5-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 48 ve 75. dakikalarda Timo Werner, 23. dakikada Poulsen ve 36. dakikada Sabitzer kaydetti.

Almanya Ligi'nin 27. haftasında Mainz 05 ile RB Leipzig, Coface Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede konuk takım rakibini 11, 48 ve 75. dakikalarda Werner, 23. dakikada Poulsen ve 36. dakikada Sabitzer'in golleriyle mağlup ederek bu sezonki 15. galibiyetini aldı.

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