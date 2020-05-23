Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Almanya Bundesliga, geçtiğimiz hafta yeniden futbolseverlerle buluşmuştu. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Bundesliga'nın 27. haftasında ise Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Peki Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Almanya'da futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. Mart ayında corona virüsü nedeniyle ertelenen ve geçtiğimiz hafta Bundesliga'da Wolfsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle sonlandıran güçlü ekipler, ikide iki yaparak 27. haftayı kapatmak istiyor. Futbol severler ise arama motorlarında Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Sorusunun yanıtını arıyor.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Borussia Dortmund karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi (Bugün) Volkswagen Arena'da oynanacak. TSİ 16.30'da başlayacak olan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard

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