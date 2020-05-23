23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Wolfsburg-Dortmund maçı hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan , geçtiğimiz hafta yeniden futbolseverlerle buluşmuştu. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Bundesliga'nın 27. haftasında ise Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Peki Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Almanya'da heyecanı hız kesmeden sürüyor. Mart ayında corona virüsü nedeniyle ertelenen ve geçtiğimiz hafta Bundesliga'da Wolfsburg ile kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle sonlandıran güçlü ekipler, ikide iki yaparak 27. haftayı kapatmak istiyor. Futbol severler ise arama motorlarında Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Sorusunun yanıtını arıyor.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Borussia Dortmund karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi (Bugün) Volkswagen Arena'da oynanacak. TSİ 16.30'da başlayacak olan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard

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