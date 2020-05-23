Wolfsburg-Borussia Dortmund | CANLI

Corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Almanya Bundesliga, geçtiğimiz hafta yeniden futbolseverlerle buluşmuştu. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Bundesliga'nın 27. haftasında ise Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmada ilk düdük çaldı. Karşılaşmaya dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

Almanya'da futbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. Mart ayında corona virüsü nedeniyle ertelenen ve geçtiğimiz hafta Bundesliga'da Wolfsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz haftayı galibiyetle sonlandıran güçlü ekipler, ikide iki yaparak 27. haftayı kapatmak istiyor. Dev karşılaşmada ilk düdük çaldı.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Mehmedi, Schlager, Arnold, Steffen, Ginczek, Weghorst.

Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakim, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland.

İLK GOL SESİ GELDİ!

Borussia Dortmund deplasmanda Guerreiro'nun 32. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

16.30'DA BAŞLAYAN DİĞER KARŞILAŞMALAR

Borussia Mönchengladbach 1-2 Bayer Leverkusen

Freiburg 0-1 Werder Bremen

Paderborn 1-1 Hoffenheim

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