Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'da 27. hafta karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Bayern Münih'in 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Konuk ekip Frankfurt ise 4 maçtır puana hasret. Peki, Bayern Münih-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte karşılaşma öncesi tüm detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Mücadele öncesi 26 haftada 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bavyera ekibi, 58 puanla liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Konuk ekip ise 1 maç eksiği var ve 25 maça çıktı. 25 haftada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan misafir ekip, 28 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma S Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

Eintracht Frankfurt: Trapp, Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka, Ilsanker, Rode - Chandler, Kamada, Kostic, Dost

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Frankfurt, 2019/20 Bundesliga sezonunun ilk yarısında 1977'den (4-0) bu yana Bayern Münih karşısındaki en farklı galibiyetini almıştı (5-1).



Frankfurt'u konuk ettiği son 10 Bundesliga maçını kazanan Bayern, aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.



Bayern, Allianz Arena'da Frankfurt'u konuk ettiği 13 karşılaşmada 12 galibiyet aldı ve toplam 40 gol kaydetti (1B). Bavyera ekibi, bu stadyumda sadece Wolfsburg'u daha fazla mağlup etti (14).



Bayern Münih, 2018/19 Bundesliga sezonunun son haftasında Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmişti.



Bayern Münih, 2012/13 ve 2013/14'ten (27'şer) sonra Bundesliga sezonunun ikinci yarılarındaki ilk dokuz maçta en fazla puan topladığı sezonu oynuyor (25).



Bundesliga'da görev yaptığı 16 maçta 50 kez gol sevinci yaşayan Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, lig tarihinde 50 gol barajına en kısa sürede ulaşan çalıştırıcı konumunda.



Bundesliga'da çıktığı son 12 maçta 34 puan toplayan Bayern Münih (1B), tek puan kaybını 21. haftada Leipzig karşısında yaşadı (0-0).



Teknik direktör Adi Hütter yönetiminde ilk kez üst üste dört Bundesliga karşılaşmasında mağlup olan Frankfurt, Şubat-Mart 2017'den bu yana beş maçlık bir seri yaşamıyor.



Frankfurt, 1999/00'den (14) bu yana ilk 25 Bundesliga karşılaşması itibarıyla en fazla mağlubiyet aldığı sezonu oynuyor (13).



Bundesliga'nın 2019/20 sezonunda deplasmanda en az puan toplayan takım olan Frrankfurt, henüz dış sahada kalesini gole kapayamadı.





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